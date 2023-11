MC Daniel é criticado ao postar declaração a Yasmin Brunet repetindo legenda feita a Mel Maia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro MC Daniel foi alvo de críticas sobre a forma como expressou seu amor por Yasmin Brunet em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (13). O cantor compartilhou uma foto ao lado da modelo e a legenda gerou discussões entre seus seguidores.

"Não precisa me dar o mundo, só vem comigo na caminhada que nós dois conquistamos ele juntos!", escreveu MC Daniel.

A mensagem encantou os seguidores do casal, mas alguns internautas observaram um detalhe intrigante. O músico já havia utilizado a mesma frase como legenda de uma foto com sua ex-namorada, a atriz Mel Maia, em setembro deste ano. "Começou assim com a Mel Maia", escreveu o usuário @limxadz. "MC Daniel postou uma foto no mesmo estilo e com a mesma legenda que tinha com a mel maia com a 'póbi' da Yasmin. Você acha que homem pensa?", escreveu @lorebrss.

Em agosto, Mel Maia anunciou o término do relacionamento com MC Daniel por meio de seu perfil no Instagram. Houve uma rápida conciliação em setembro. O funkeiro e a atriz tornaram público o namoro em dezembro de 2022.

