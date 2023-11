Gaby Amarantos e Marília Mendonça levam prêmios no Grammy Latino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia do Grammy Latino, que acontece na Espanha, já começou a entregar seus prêmios.

Gaby Amarantos levou para casa a estatueta pelo melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa por seu disco "TecnoShow". É o primeiro gramofone da artista na premiação. Em 2012, havia sido indicada a melhor artista revelação pelo álbum "Treme".

Marília Mendonça ganhou um prêmio póstumo pelo também póstumo álbum "Decretos Reais", vencedor como melhor álbum de música sertaneja. João Donato levou para casa o prêmio de melhor álbum de música popular brasileira com "Serotonina".

Tiago Iorc e Duda Rodrigues levaram o gramofone de melhor canção em língua portuguesa por "Tudo o que a Fé Pode Tocar". O melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa foi "Jardineiros", da banda Planet Hemp.

Eli Soares venceu na categoria de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa com "Nós" e Xênia França, na de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa com "Em Nome da Estrela".

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA CRISTÃ EM LÍNGUA PORTUGUESA

- 30 Anos Vol. 1 - Aline Barros

- Novo Tempo - Casa Worship

- Preto no Branco Vertical - Preto no Branco

- Nós - Eli Soares

MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA

- Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo - Bryan Behr

-Em Nome da Estrela - Xênia França

- Hodari - Hodari

- Quintal - Melim

- As Palavras, Vol. 1 & 2 - Rubel

MELHOR ÁLBUM DE ROCK OU DE MÚSICA ALTERNATIVA EM LÍNGUA PORTUGUESA

- Não Me Espere Na Estação - Lô Borges

- Jardineiros - Planet Hemp

- Meu Esquema - Rachel Reis

- Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz

- Olho Furta-Cor - Titãs

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

- Mil Coisas Invisíveis - Tim Bernardes

- Vem Doce - Vanessa da Mata

- D - Djavan

- Serotonina - João Donato

- Daramô - Tiago Iorc

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

-Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho & Xororó [Onda Musical]

- Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel - Daniel

- É Simples Assim (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

- Decretos Reais - Marília Mendonça

- Raiz - Lauana Prado

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZES EM LÍNGUA PORTUGUESA

- TecnoShow - Gaby Amarantos

- Portuguesa - Carminho

- Raiz - João Gomes

- Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo - Elba Ramalho

- Do Amanha Nada Sei - Almir Sater

- Erva Doce - Gabriel Sater

MELHOR CANÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

- Algoritmo Íntimo - Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier

- Do Acaso - Ronaldo Bastos & Chico César

- Num Mundo De Paz - Djavan

- Que Tal um Samba? - Chico Buarque e Hamilton de Holanda

- Tudo O Que A Fé Pode Tocar - Tiago Iorc & Duda Rodrigues

