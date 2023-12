Fred relembra encontro com Rodrigo Simas e diz que 'estava aberto a novas experiências'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Fred Bruno contou em um vídeo no YouTube que já flertou com Rodrigo Simas. O apresentador no canal "Desimpedidos" lembrou de um encontro que teve com ator em uma balada há um tempo. "Encontrei o Rodrigo em uma festa e eu estava um tanto quanto aberto a novas experiências", comentou enquanto narrava uma partida de futebol.

Fred disse que a presença de Agatha Moreira acabou o inibindo. Rodrigo e a intérprete de Graça, em "Terra e Paixão", estão juntos há quase cinco anos. "Ele estava com namorada e aí realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida", disse o influenciador digital, que é pai de Cris, fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade.

Ele ainda contou que Rodrigo foi "bem fofo" com ele, mas não deixou claro se chegou a tentar algo a mais com o ator, que revelou ser bissexual em entrevista ao jornal Extra no mês de março. "Nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora", disse na época.