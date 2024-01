Lázaro Ramos é diagnosticado com estafa após passar mal em Salvador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após dois dias internado no hospital Mater Dei, em Salvador, Lázaro Ramos recebeu alta neste domingo (21). O ator passou mal em sua casa na capital baiana e foi levado às pressas para a unidade e os médicos diagnosticaram uma estafa e ficará de repouso total por uma semana.

Protagonista da novela 'Elas Por Elas, Lázaro teve uma crise com fortes dores pelo corpo chegando a desmaiar. Socorrido pela mulher, Taís Araújo, foi atendido por uma equipe e depois de vários exames clínicos, os médicos concluíram que se tratava de um esgotamento mental.

A assessoria do ator confirmou a internação e o diagnóstico ao F5. "Após análise clínica concluiu-se que Lázaro Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, ele ficará de repouso durante a próxima semana", diz o comunicado.

No último dia 8, Taís Araújo foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda. Após passar por um procedimento, a atriz teve alta dois dias depois.

Leia Também: Como é a vida pós-BBB? Os efeitos sombrios dos realities em ex-participantes