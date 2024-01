Como é a vida pós-BBB? Os efeitos sombrios dos realities em ex-participantes - Os realities shows têm feito um sucesso estrondoso. No entanto, apesar do nome sugerir realidade, muito do que acontece nesses programas está parcialmente programado ou será editado. O que é real mesmo são as dificuldades que os participantes enfrentam durante a exibição da atração e após a tão sonhada fama. Quando essas celebridades deixam os realities shows, elas são bombardeados com exposição e dinheiro. E só recentemente os astros e estrelas de realities shows começaram a falar sobre suas batalhas contra a ansiedade, depressão e vício. Ninguém pode, e nem deve, minimizar os impactos sombrios desses programas nos participantes. Clique na galeria e descubra quais os efeitos prejudiciais que esses famosos podem enfrentar ao retornarem à vida normal.

© Tv Globo / Fábio Rocha