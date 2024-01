Jorge Aragão relata furto de equipamentos e registra boletim de ocorrência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Jorge Aragão terá de alugar instrumentos para poder fazer seus próximos shows. Segundo ele, em viagem a Belo Horizonte (MG), seus equipamentos e de sua banda foram furtados.

Conforme sua assessoria, o artista já registrou um boletim de ocorrência e ainda aguarda para saber quem se responsabilizará pelo ocorrido.

Procurada, a Gol diz em nota que está em contato direto com a equipe do cantor Jorge Aragão para prestar toda a assistência necessária. "A Companhia ressalta que, assim que foi comunicada do ocorrido, prontamente se colocou à disposição do artista e iniciou apurações internas para localizar os objetos da bagagem", diz.

"Jorge gosta de tecnologia e sempre quer tudo de melhor para sua equipe", diz a assessoria do músico, que evita falar em quantidade perdida em valores.

Após o incidente, Aragão foi se apresentar em um bloco de Carnaval com toda a aparelhagem emprestada. A apresentação com o Bloco do Silva ocorreu normalmente.

Leia Também: No Fantástico, Zeca Pagodinho confessa que detesta trabalhar