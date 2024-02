Ator de 'Vai na Fé' sofre acidente de trânsito e é internado em Salvador

(FOLHAPRESS) - O ator Orlando Caldeira sofreu um acidente de trânsito e está internado em Salvador, na Bahia. As informações são da Secretaria da Saúde da Bahia. Caldeira interpretou o personagem Anthony Verão em "Vai na Fé" (Globo).

Ele deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) na madrugada deste domingo (11), de acordo com a secretaria. "O paciente foi acolhido e está recebendo todos os cuidados necessários. Os boletins médicos são comunicados exclusivamente aos familiares pela equipe do Serviço Social do HGE", afirma a nota.

Caldeira foi a Salvador para celebrar o Carnaval na cidade. Em seus stories do Instagram, neste sábado (10), ele havia feito registros da estadia na capital da Bahia.

