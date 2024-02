Filha de Kim Kardashian, North West entra no Hot 100 da Billboard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - North West, filha de 10 anos de Kim Kardashian, se tornou uma das artistas mais jovens a ser registrada na principal parada musical dos Estados Unidos. A Billboard divulgou nesta quarta-feira (21) que a música "Talking", parceria com seu pai, Kanye West, estreou na 30º posição do ranking.

A mãe orgulhosa comemorou com um registro nos stories do Instagram. A socialite publicou o registro e legendou com emogis de palmas e corações. "Minha menina", escreveu ela.

"Talking" é uma das canções do álbum Vultures do cantor norte-americano. A menina também contracenou com o pai no videoclipe. Kanye e Kim, que se separaram em 2022, são pais também de Saint, 7, Chicago, 5 e Psalm, 4.

