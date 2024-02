Kourtney Kardashian faz postagem especial no aniversário do pai; veja

Se fosse vivo, Robert Kardashian completaria 80 anos nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, e a data foi lembrada na página de Instagram de Kourtney Kardashian.

Recordando duas fotografias antigas em que aparece junto do pai, a celebridade escreveu: "O meu pai completaria hoje 80 anos. O que eu dava para lhe cantar os parabéns e ouvir uma das suas engraçadas piadas mais uma vez".

"Ele tinha o melhor humor e tornava a vida muito divertida em cada passeio de carro, cada refeição, cada filme que víamos", recordou, contando que todas as quartas-feiras à noite iam ao cinema. "E ele me mostrava todas as semanas um filme antigo", acrescentou.

"Feliz aniversário ao melhor pai do mundo", disse, por fim. Após a postagem, a mãe de Kourtney e ex-companheira de Robert Kardashian comentou: "O melhor pai de sempre".

Por sua vez, a irmã de Kourtney, Khloé Kardashian, disse: "O melhor pai do mundo".

