Com 40 kg a menos, Jojo Todynho conta quais cirurgias pretende fazer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, 27, usou suas redes sociais na noite de ontem para contar quais cirurgias plásticas pretende fazer após perder 40 kg. A cantora realizou a cirurgia bariátrica em agosto do ano passado.

Nos stories do Instagram, a funkeira contou que pretende fazer alguns procedimentos estéticos: "Pretendo. Uma hora vou fazer as minhas reparadoras. Reparadoras, não, porque eu já tenho silicone. Vou aproveitar e fazer as costas, barriga e trocar o silicone, botar um menor, né?"

Adaptação alimentar após bariátrica: "Estou me adaptando. Não é fácil. Moça do meu lado comendo uma rabada e eu comendo frango com legumes... É o processo e vamos viver esse processo. A gente tem que se disciplinar".

