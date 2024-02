Globo cancela 'Conta Comigo' e pede nova novela para autor de 'Quanto Mais Vida Melhor'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo cancelou definitivamente a produção de "Conta Comigo", novela que seria escrita por Mauro Wilson, autor de "Quanto Mais Vida Melhor! (2021), para o horário das sete.

Inicialmente prevista para substituir "Família é Tudo", que estreia na segunda (4), a novela perdeu lugar para uma trama que será assinada por Claudia Souto, autora de "Pega Pega" (2017) e "Cara e Coragem" (2022), e que contará a história de uma filha de motorista de ônibus.

Posteriormente, existia a chance de "Conta Comigo" ir ao ar em 2025. Mas em uma reunião que aconteceu neste mês, a Globo optou por engavetar a novela. A emissora, porém, encomendou uma nova história para Mauro Wilson, que vai preparar e entregar em breve para aprovação.

A interpretação da Globo é que "Conta Comigo" era uma novela considerada adulta demais para o horário das 19h, conhecido por tramas mais leves e com forte apelo juvenil.

"Conta Comigo" falaria de uma mulher que sofre um abuso do marido, e foge para a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, para se esconder após os maus tratos.

O vilão vai usar os filhos que teve com a mulher para torturá-la e a fará perder a memória com crises de pânico, oriundas das suas maldades.

"Conta Comigo" chegou a ser anunciada oficialmente ao mercado publicitário no Upfront 2024, evento realizado pela Globo para apresentar as novidades da programação deste ano.

Procurada pela reportagem, a Globo confirma o cancelamento de "Conta Comigo" e que solicitou uma novela com uma nova história para Mauro Wilson.

Leia Também: Preta Gil é a nova apresentadora do 'TVZ' no Multishow