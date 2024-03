Jojo Todynho nega ligação de Bolsonaro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após repercussão, Jojo Todynho nega ter recebido ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, com suposto convite para ser vereadora nas próximas eleições municipais.

A estudante de Direito falou sobre os boatos de que havia revelado o motivo de sua briga com Anitta para "encobrir" a ligação de Bolsonaro. "Deixa eu deixar claro a 'cortina de fumaça' que vocês inventaram aí: eu não falei em telefone nenhum com o Bolsonaro. Eu não estou me candidatando a nada. Não estou tendo tempo nem para mim, imagina me candidatar", alega.

"Ah, gente. O povo não tem mais o que inventar, porque realmente não tem o que falar de mim. Vão falar o quê? 'Ah, Jojo é grossa'? Novidade. Todo mundo sabe. Não tem o que inventar sobre mim, então vão falar besteira", continua Jojo Todynho.

No entanto, Jojo diz que seu 'pai de coração' realmente será candidato a vereador. "Quem está vindo a candidato é meu pai do coração. Nada a ver comigo. Está vindo a vereador", esclarece.

Leia Também: Jojo Todynho revela o motivo de não ser mais amiga de Anitta