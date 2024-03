Integrante do Molejo atualiza estado de Anderson Leonardo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Claumirzinho Gomes, um dos integrantes do Molejo, contou que visitou o amigo, Anderson Leonardo, 51, vocalista do grupo, que está internado em tratamento de um câncer inguinal.

O músico atualizou o estado de saúde do cantor: "Entrei no quarto e ele estendeu a mão, pegou minha mão, conversou comigo um pouquinho. (Estou) com a força renovada. Vamos continuar aí com nossas orações, correntes positivas para o Anderson e vamos caminhando devagar. Vamos lá, gente. Não parem não!".

O último boletim médico divulgado pela assessoria de Anderson informava que ele "encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido a intercorrências inspirando cuidados médicos e sem previsão de alta por ora".

O câncer foi descoberto por ele em outubro de 2022.

