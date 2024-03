Ludmilla se pronuncia após polêmica com Flora Matos: 'Apanhando sem me defender'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser supostamente alfinetada por Flora Matos no X (Twitter), Ludmilla resolveu se pronunciar neste sábado (30).

A rapper fez uma postagem misteriosa atacando alguém por imitar Beyoncé. Os fãs logo relacionaram a crítica a Ludmilla, já que a funkeira é fã declarada da americana e inclusive se chamava MC Beyoncé no início da carreira.

"Mais um dia com o meu nome rolando por aí e eu do jeito que o Brasil gosta de ver uma mulher preta: Quieta, calada, apanhando sem me defender, porque se não, eu ainda saio como errada. Parei o ensaio do Coachella aqui para fazer o que eu venho fazendo todo esse tempo: trabalhar. Sabe o que eu tenho para dizer? Que o pré-save da minha música nova já está disponível", escreveu Lud.

Flora, que costuma falar o que pensa nas redes sociais, acabou apagando o texto, que dizia: "Se eu pudesse dar um conselho eu diria: mona, procure encontrar seu próprio estilo, faça a diferença. Copiar a Beyoncé não vai te transformar na Beyoncé e nem te trazer o algum conceito. 'Homenagear' a Beyoncé não anula o fato de que você usa outras artistas de referência, mas esconde, não fala sobre. Tenta criar rivalidade disfarçada de convite amigável, chama as pessoas pra cantar no seu show e não paga nem um real, mas ostenta milhões que investe em estrutura de palco", escreveu a rapper.

Após ser atacada pelos fãs de Ludmilla, ela fez uma espécie de retratação, elogiando a cantora carioca. "Ludmilla, você é f* e pode tudo", escreveu a rapper. Depois, republicou um vídeo de Ludmilla enviado por um fã.

