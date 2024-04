Sandy comenta a repercussão sobre marmita

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista do filme "Evidências do Amor", Sandy tem participado dos eventos de lançamento da comédia dirigida por Pedro Antônio. Nesta terça-feira (2) a cantora falou da repercussão da foto de sua marmita. Os fãs ficaram surpresos com o prato feito da filha de Xororó.

"Esses momentos são predominantes na minha vida porque sou muito mais pessoa [física] do que artista. Sou roots para caramba, minha vida é zero glamour. O glamour é só quando a gente se arruma assim bonitinho para uma pré-estreia [risos]!", contou Sandy em entrevista a RedeTV!.

Ela ainda falou da experiência de voltar atuar dez anos depois de "Quando Eu Era Vivo". O longa é uma homenagem à canção "Evidências", de Chitãozinho e Xororó. "Foi emocionante poder contar no cinema uma história que tem como pano de fundo uma música muito importante para nossa cultura e tem um significado especial para mim. Eu tinha que ser a Laura [personagem], não tinha jeito", observou.

Sandy elogiou seu par romântico Fabio Porchat no longa. "Ele é um ótimo companheiro de trabalho e muito gente boa. É uma delícia trabalhar com ele, nos divertimos muito no set", disse que tem pretensões em seguir a carreira de atriz: "Novela eu acho que não, porque são muitos meses de dedicação. O filme foram seis semanas [de gravação] e aí já fica mais possível, algo mais pontual. Mas com certeza um outro projeto pontual, eu faria. É uma faceta minha que adoro explorar e me deixa feliz."

Leia Também: Kanye West acusado de ameaçar prender e raspar cabelo de alunos em escola