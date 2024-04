Globo marca início de gravações de reality show comandado por Galvão Bueno

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo marcou para a primeira quinzena de maio o início das gravações do reality show que será apresentado por Galvão Bueno, em sua primeira empreitada no gênero na maior emissora do país.

Ao todo, 15 narradores novatos serão selecionados. Cinco serão eliminados logo no início, e a competição vai começar para valer com os outros dez nomes. Outros detalhes de eliminação e provas serão alinhados até o começo dos trabalhos.

Galvão Bueno terá a companhia de um júri e de narradores conhecidos para ajudá-lo na missão de achar um novo profissional da área. Os nomes ainda estão em estudo.

O projeto terá exibição multiplataforma, na TV aberta e no streaming. A produção será em parceria com a Play9, agência do youtuber Felipe Neto e do ex-executivo da Globo João Pedro Paes Leme.

A Play9 é a empresa que cuida dos projetos de Galvão em plataformas digitais. A atração que será comandada por ele mistura BBB e game, e vai buscar um novo narrador para atuar no Grupo Globo. Ou seja, além dos desafios de locução, a convivência será um problema.

O programa já está roteirizado. Por causa do novo formato e de outros projetos, como a estreia de um quadro no É de Casa, Bueno mudou seu contrato com a Globo. Ele passou a ser da área de entretenimento, e também passou a ser agenciado no mercado publicitário pela emissora.

Com a nova amarração, a Globo mira principalmente a grande aceitação de Galvão no mercado publicitário. Desde que foi liberado para fazer anúncios, ele virou o rosto de grandes marcas, como a rede de fast food McDonald's.

Dentro da emissora, o principal entusiasta de um aproveitamento maior de Galvão é Amauri Soares, diretor-geral dos Estúdios Globo, da TV Globo e de suas afiliadas.

