Mais uma filha de Gloria Pires exclui sobrenome da família

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 - Esqueça Antonia Morais. A filha mais velha do casamento de Gloria Pires com Orlando Morais agora pede para ser chamada de Anttónia -com a grafia assim mesmo, com dois "T" e acento no "O". Ela nega que a mudança tenha a ver com a vontade de dissociar seu nome ao dos pais famosos.

Anttónia optou pela troca "por uma questão energética", conta. "Foi por conta da numerologia mesmo. 'Anttónia', escrito dessa forma e sem o Morais, resulta no número 3 que é o número da expressão, da comunicação e expansão", disse ela à L'Officiel Brasil.

A atriz quer reforçar seu lado cantora e está prestes a lançar um novo single e clipe. "Meu destino vai se cumprir dentro do tempo certo e da forma que tem que ser, com ou sem sobrenome", afirma Anttónia, que em novembro de 2023, quando ainda era Antonia Morais, causou polêmica ao mostrar as mansões da família em posts nas redes. "Somos ricos mesmo", declarou à Folha de S.Paulo.

