Michael J. Fox diz que 'era preciso ter talento' para ser famoso nos anos 1980

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma entrevista recente parta a People Magazine, o ator Michael J. Fox, conhecido por papéis em filmes como "De Volta para o Futuro" e séries como "Caras e Caretas", comparou a indústria do entretenimento atual com a da década de 1980, quando ele ficou famoso.

"Quando me deram meu Oscar Honorário -no dia anterior estavam conversando sobre o prêmio e sobre fama e me disseram 'você é um famoso dos anos 1980", ele contou. "Eu pensei "Uau, legal. Famoso dos anos 1980. Certo, nós éramos diferentes."

De acordo com o site The Hollywood Reporter, o ator foi questionado se era mais difícil ser famoso naquela época do que hoje. "Bom, você tinha que ser talentoso. Isso ajudava", ele respondeu. "Nós éramos mais fortes. Não tínhamos redes sociais, nada dessas porcarias. Nós só éramos famosos. E foi um período maravilhoso".

"Nós costumávamos trabalhar muito, assistir a outros atores, sentar com outros atores e conversar sobre atuação. E agora as pessoas são tipo 'que suéter é esse que você está usando? E qual é este passo de dança? E aí você já vira a pessoa mais famosa do mundo", completou.

