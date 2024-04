'Já ficamos e somos amigas', diz Yasmin Brunet sobre relação com influenciadora

(FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet está solteira. A ex-sister, que saiu no 12º Paredão do BBB 24 há um mês, falou nesta terça-feira (16) sobre um suposto novo relacionamento com a influenciadora e também modelo Mia Carvalho.

"Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas", disse Yasmin à reportagem antes de entrar nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, para a final do reality show.

A filha mais velha de Luiza Brunet não quis se prolongar no assunto.

Durante o reality, Yasmin chegou a dizer que estava "enrolada com alguém" fora da casa, mas não citou nomes. A declaração foi logo atribuída a MC Daniel, com quem ela teve um breve romance no final do ano passado. O rapper até publicou que estava na torcida da sister. A modelo também foi apontada como affair de Carlos Miguel, jogador do Corinthians, antes de entrar no confinamento.

