Rachel Sheherazade faz alerta em 'A Grande Conquista 2' após participante relatar racismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma brincadeira considerada racista não foi bem aceita na mansão de A Grande Conquista 2 (Record). Durante um jogo de mímica, a participante Anahí Rodrighero sugeriu que o filme que o colega Vinigram estava imitando era "Planeta dos Macacos". Vinigram, que é negro, se sentiu ofendido com isso.

Esse incidente levou a apresentadora Rachel Sheherazade a intervir na casa para abordar o assunto. Em uma transmissão ao vivo, ela destacou que Vinigram ficou magoado e relatou o incidente à produção.

"Vocês viram os diversos títulos de filmes sugeridos na brincadeira, inclusive, vários de vocês riram nesse momento e entenderam tudo como uma brincadeira. Na hora, o Vinigram também pareceu ter levado na brincadeira, mas ele não esqueceu e, na última madrugada, comentou com algumas pessoas sobre esse ocorrido por ter se sentido ofendido", começou ela em seu discurso a todos.

"E é por isso que estou aqui, para dar esse alerta: não importa o que foi dito, e sim como foi recebido. Por isso, peço cuidado com as palavras. Às vezes, você pode não ter intenção, mas é importante levar em conta a forma que a pessoa recebeu", emendou Rachel. Anahí se desculpou e disse que não teve a intenção de ser racista.

Chateado com a situação, Vinigram, que é filho de Netinho de Paula, desabafou com outros participantes sobre o ocorrido. Ele fez questão de dizer que não levou o comentário em tom de brincadeira.

"Se pareceu, deixo claro que não levei como uma brincadeira. Me posiciono, olho para a Any e falo: 'Não, moça, não fala isso'. E guardo esse sentimento para mim, até para não expor a Any ou causar qualquer tipo de tumulto", disse.

Ele completou: "O racismo faz a gente se sentir culpado. Naquele exato momento, pergunto para mim mesmo se estava parecendo um macaco. E fica muito óbvio na imagem que não pareço um. Eu apareço fazendo o sinal da arma, de quem está se escondendo, que é a brincadeira. Isso é uma situação que acontece todos os dias lá fora."

Leia Também: Larissa Manoela vira case de marketing na praia