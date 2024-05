Filha de Michael Jackson faz rara aparição pública no Festival de Cannes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paris Jackson, 26, filha de Michael Jackson, fez uma rara aparição pública na última quarta (22), no Festival de Cannes, na França.

Desde a morte do pai, em 2009, a irmã de Prince Michael e Michael Joseph quase não apareceu em grandes eventos.

Ontem, ela esteve em um lançamento de uma marca de perfumes durante o festival.

Em 2019, quando lançou o documentário "This Is Paris", a cantora encarou uma batalha contra o abuso de álcool e drogas. O luto e o alcoolismo, inclusive, são temas abordados no seu disco "Wilted", lançado em 2020.

Em 2017, quando tinha 18 anos, Paris deu uma entrevista à revista "Rolling Stone" em que falou sobre seus problemas com o vício. "Estava afogada em depressão e dependência química. Era apenas ódio de mim mesma, [...] baixa autoestima, pensar que não conseguia fazer nada certo, não pensar que merecia mais viver".

