Lucas Buda tranquiliza fãs e se pronuncia após assalto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-BBB Lucas Buda se pronunciou neste domingo (26) após ele e sua família sofrerem um assalto enquanto voltavam para casa no Rio de Janeiro.

O QUE ELE DISSE

Ele disse que levaram tudo, mas está bem. "Passando aqui para dizer para vocês que eu estou bem, apesar do que aconteceu. Estou sem celular. Estou falando pelo celular da equipe. neste sábado (25), chegando em casa após os eventos, a gente foi interceptado por um veículo e três pessoas saíram armados. Assaltaram, levaram tudo, levaram o celular, o relógio, documentos, carteira, enfim. Estou resolvendo essas burocracias, delegacia, BO [boletim de ocorrência], enfim, um monte de coisa para poder já voltar aqui".

Por conta do assalto, Buda afirma que deve ficar "sumido" para resolver o problema. Ele também agradeceu o carinho e a preocupação do público.

"Então, provavelmente vou ficar um pouquinho mais sumido por conta disso. Estou bem fisicamente, isso que importa. As coisas materiais a gente vai recuperando ao longo do tempo. neste domingo (26) eu agradeço a Deus pela vida e por estar bem, apesar do que aconteceu, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelas mensagens de carinho. Estamos juntos. A gente se vê em breve", disse Buda, após sofrer assalto.

O QUE ACONTECEU

A equipe do ex-BBB relatou o ocorrido no perfil do Instagram. "Buda e seus familiares foram assaltados neste domingo (26), por volta das 2h50, retornando para casa após agenda de eventos".

Nenhuma pessoa ficou ferida após o assalto. "Levaram telefones, documentos e outros itens pessoais, mas estão todos fisicamente bem. Já estamos registrando BO. Ignorem mensagem e/ou ligação estranha vinda do Buda. Qualquer coisa, estamos por aqui".

Na noite deste sábado (25), Buda marcou presença no festival Doce maravilha, que aconteceu no Jockey Club.

