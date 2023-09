Escândalos (assustadores) que a indústria do K-pop tenta esconder - As estrelas do K-pop parecem perfeitas. Com múltiplos talentos, visuais impecáveis, bonitos, magros e aparentemente sempre felizes, esses artistas encantam uma legião de fãs, super dedicados e também tóxicos. Inclusive, esse glamour é apenas superficial. As gravadoras transformaram a receita para o sucesso em uma ciência exata e, em alguns casos extremos, isso prejudicou seriamente a saúde mental e física de adoradas estrelas pop. Com inúmeros escândalos relacionados a suicídios, drogas e anorexia surgindo nos últimos anos, está ficando claro que há algo muito errado acontecendo nos bastidores dessa indústria - e que muita gente não sabe! Clique na galeria para saber tudo sobre o lado sombrio e assustador do K-pop.

