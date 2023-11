Reviravoltas impactantes: Os melhores plot twists do cinema! - Não há nada como uma boa surpresa que pega a gente desprevenido no meio ou no final de um ótimo filme. Ao longo dos anos, roteiristas e diretores trouxeram novas maneiras de agradar o público. Alguns foram incrivelmente ousados, fazendo de seus filmes uma exibição particularmente memorável. No geral, isso nos mantém presos na trama. Quer descobrir o melhores plot twists que ninguém esperava? Então confira a galeria! E não se preocupe, não há spoilers pela frente.

© <p>NL Beeld</p>