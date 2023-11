Filmes SUPER cultuados que foram arruinados pela tecnologia! - Pense em quantos filmes você assistiu de personagens que se envolveram em várias confusões porque estavam perdidos... Ou que foram perseguidos porque foram confundidos com pessoas suspeitas... E aquelas aventuras de golpistas que falsificaram identidades? Há muitas histórias boas no cinema e na TV com essas sinopses, mas a verdade é que a maioria dessas tramas não faria sentido algum nos dias de hoje! Vivemos um tempo em que a tecnologia está tão presente nas nossas vidas, que está se tornando cada vez mais difícil criar histórias de suspense, comédia, medo e perigo críveis e com as quais o público possa se identificar! Certamente, esses sucessos de Hollywood estariam fadados ao fracasso se fossem lançados na atualidade... Na galeria, veja casos de enredos de produções clássicas que estariam completamente desconectados com a realidade de hoje por conta das facilidades que a internet, as redes sociais e até aplicativos de namoro nos trouxeram!

© <p>NL Beeld</p>