Músicas que nunca seriam lançadas hoje porque pegariam MAL! - De maneira geral, evoluímos para um ponto em que fazer ofensas a minorias é considerado errado e passível de punições legais em muitos países. Mas as coisas nem sempre foram assim e muitos estereótipos, mensagens desrespeitosas e referências de péssimo gosto foram retratados em músicas de sucesso, que na época 'passaram'. Felizmente, hoje em dia letras politicamente incorretas e hostis não passariam ilesas de críticas! Inclusive, um sucesso icônico do Queen foi retirado de álbum de 1981 para evitar cultura do cancelamento! Na galeria, conheça alguns dos hits mais controversos já lançados e que nunca seriam lançados na atualidade. Você vai ficar chocado que muitos desses clássicos são obras dos nossos artistas favoritos.

© <p>Getty Images</p>