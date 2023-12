São Nicolau: A verdadeira história do Papai Noel - Para quem gosta das comemorações de fim de ano, nada faz os jingle bells tocarem tão alto quanto a imagem do Papai Noel. Com sua barriga redonda, bochechas rosadas, lista de nomes e bolsa cheia de presentes, o bom velhinho é sinônimo dessa época para muita gente. Generosidade e bondade para com os outros estão no centro do Natal e são personificadas pelo Papai Noel. Mas de onde ele veio? Dizem que ele foi inspirado em São Nicolau, mas quem exatamente era esse santo? Ele realmente existiu? Continue lendo e descubra tudo sobre a lenda original de São Nicolau.

© Getty Images