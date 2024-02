Filmes e séries gringos que foram gravados no Brasil e quase ninguém sabe - O Brasil é um país abençoado por tantas belezas naturais e arquitetônicas que muitas delas já foram cenários de produções de Hollywood. Além disso, o mercado brasileiro é um dos mais importantes do mundo e filmar histórias em nossa nação também é uma decisão estratégica, seja dos grandes estúdios para atrair volumosas bilheterias ou mesmo dos governos locais para divulgar nossos destinos. Então, que tal relembrar outros grandes sucessos do cinema e da TV com locações em cidades brasileiras? Clique na galeria para relembrar filmes e séries que foram rodados no Brasil!

