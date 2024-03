No dia Internacional da Mulher, assista filmes imperdíveis que foram dirigidos por mulheres - A falta de representação feminina no mundo da direção ainda é um problema na indústria do cinema. Muitas das listas dos maiores filmes de todos os tempos têm muito pouco a mostrar em termos de produção artística de mulheres. Mas, felizmente, os tempos estão mudando! Por exemplo, Greta Gerwig se tornou recentemente uma das maiores potências de Hollywood com seu sensacional filme 'Barbie'. A obra-prima feminista e de alto orçamento foi aclamada pela crítica e já quebrou vários recordes de bilheteria. Na galeria, descubra outros 30 filmes imperdíveis que foram dirigidos por mulheres super talentosas!

