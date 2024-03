Filmes que se basearam na mitologia grega: Brasileiro ganhou o Oscar! - Várias das maiores histórias já feitas vieram da Grécia Antiga. Das peças clássicas de Sófocles e Eurípides às inúmeras lendas da mitologia grega, aquela civilização do Mediterrâneo deu ao mundo sagas tão profundas e cheias de significado que continuam a ser contadas até hoje. Da Era de Ouro do cinema até a atualidade, os diretores se inspiram nas lendas e heróis gregos. Às vezes, eles recontam os enredos fielmente, enquanto outras adaptações abordam as icônicas tramas em cenários novos e modernos. Em alguns momentos, a influência original é tão sutil que o espectador nem percebe, mas os cineastas criaram o hábito de homenagear as grandes histórias da Grécia Antiga. Curioso? Na galeria, conheça longas famosos que foram inspirados em antigas lendas gregas - alguns que você nem sabia! Inclusive, a produção que se passa no Brasil, com atores brasileiros, ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro!

