Coisas absurdas que só acontecem em filmes (mas nós AMAMOS!) - Os filmes são cheios de clichês e de cenas mentirosas. E parece que quanto maior for a produção - em termos de orçamento -, mais são as reviravoltas e sequências de ação incredíveis. Mas por que continuamos assistindo essas histórias previsíveis que nunca aconteceriam na vida real? Certamente, um toque de fantasia e adrenalina no nosso dia a dia - às vezes, zero emocionante - não faz mal a ninguém, né? E que tal se divertir com uma lista das coisas mais absurdas que só acontecem nos filmes de Hollywood? Clique na galeria e divirta-se!

© <p>NL Beeld</p>