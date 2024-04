Novo 'Highlander' e filho: As novidades na vida de Henry Cavill! - A beleza abre portas, de fato, mas Henry William Dalgliesh Cavill é um exemplo de persistência e esforço na atuação. Antes de ficar mundialmente conhecido como o Superman, o ator teve trabalhos pouco expressivos e perdeu grandes papéis para outros colegas em franquias populares - e até para outro Super-Homem, que acabou fracassando. Mas ele não desistiu. Contudo, sua sorte mudou após 'Homem de Aço' (2013) e se tornou o icônico super-herói em filmes do Universo DC. Atual intérprete de Sherlock Holmes na franquia 'Enola Holmes' e astro da série 'The Witcher', o galã britânico conquistou os corações dos fãs ao redor do mundo. Mas como ele foi de apenas um ator mediano para um dos ídolos mais queridos de Hollywood? É que muita gente não superou a despedida de Cavill como o bruxo Geralt de Rivia na série da Netflix ou como o eterno Kal-El/Clark Kent na saga cinematográfica. Como lidar com isso? A boa notícia é que o ator foi confirmado para outro grande papel à altura, que tem tudo para bombar. Cavill protagonizará o reboot de 'Highlander', lendária saga de fantasia dos anos 80. Mas o que se sabe sobre esse novo projeto? E por que o artista é perfeito para o papel? Na galeria, clique para saber mais detalhes de 'Highlander' e relembre a carreira e fatos pouco conhecidos sobre a vida pessoal de Henry Cavill!

