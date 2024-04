Zeus, Atena, Poseidon... Conhece os deuses da mitologia grega? - A Grécia é um dos destinos mais procurados do verão europeu. Mas, além da praias paradisíacas e da badalação das celebridades, o país também atrai visitantes de todo o mundo por conta da sua rica cultura e história. As lendas sobre os grandes deuses e heróis da mitologia grega fascinam até hoje as pessoas. Houve uma época que essas divindades conquistaram crianças e adolescentes brasileiros com 'Cavaleiros do Zodíaco', desenho que acompanhava os defensores da deusa Atena, lembra? Inclusive, a animação ganhou finalmente adaptação em live-action através do filme 'Os Cavaleiros Do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo', que estreia no dia 27 de abril nos cinemas. Que tal aprender um pouco mais sobre essas figuras influentes e poderosas da Grécia Antiga? Veja a seguir na galeria!

