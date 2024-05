100 anos da Columbia: Sucessos e fracassos do estúdio de cinema! - A Columbia Pictures foi fundada em 1924. Em seus primeiros anos, o estúdio era um ator menor em Hollywood, uma start-up de baixo orçamento cuja pequena reputação se tornou objeto de desprezo entre a elite da sétima arte. No entanto, no início da década de 1930, a Columbia Pictures estava produzindo e distribuindo o que se tornaria alguns dos filmes mais célebres e lucrativos feitos durante a Idade de Ouro de Hollywood. Hoje, é o terceiro maior estúdio de cinema do mundo, e é provável que um de seus filmes favoritos tenha sido produzido por este grupo. Em seu centenário, o estúdio comemora 100 anos de produção cinematográfica. Para comemorar a data icônica, clique na galeria e conheça a história, os sucessos e os fracassos que colocaram a Columbia no mapa do cinema!

© <p>Shutterstock</p>