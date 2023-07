Copa do Mundo Feminina 2023: as jogadoras que devem arrasar no torneio - A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 está chegando! Co-organizado pela Austrália e Nova Zelândia, as melhores jogadoras de todo o planeta se reuniram para o maior evento do futebol feminino. E este ano promete ser a maior Copa do Mundo Feminina de todos os tempos, com 32 seleções participantes e recorde de ingressos vendidos. De veteranas como Marta e Megan Rapinoe, a estrelas em ascensão e novatas que você precisa conhecer já, vamos dar uma olhada nas craques para ficar de olho nesta competição. Clique na galeria para conhecer os feitos impressionantes dessas atletas!

© <p>Getty Images</p>