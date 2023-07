Ovacionado: a reação da torcida do Inter Miami à entrada de Messi

A tão desejada estreia de Lionel Messi a serviço do Inter Miami aconteceu na madrugada deste sábado, frente ao Cruz Azul (2-1), com a sua entrada em campo, aos 54 minutos, a juntar enormes aplausos nas bancadas do DRP PNK Stadium.

O astro argentino entrou para o lugar de Cremaschi e acabou por ser o responsável do regresso da equipe norte-americana as vitórias, ao marcar um golaço no final da partida.

O Inter Miami venceu o Cruz Azul por 2-1, na Taça das Ligas, num jogo que não só marcou a estreia de Lionel Messi, como foi decidido, precisamente, pelo astro argentino.

Confira o vídeo:

