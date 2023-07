Alemanha goleia Marrocos e impressiona na Copa 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bicampeã mundial, a Alemanha mostrou força na estreia da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (24). Contra a seleção marroquina, em Melbourne, as alemãs venceram por 6 a 0, superando a maior goleada da competição.

Alexandra Popp (duas vezes), Buhl, El Haj e Mrabet (ambas contra), e Schuller marcaram os gols da partida. Daerbitz e Schuller, pela Alemanha, e Lahamari, pelo Marrocos, também foram às redes, mas tiveram seus tentos anulados por impedimento.

A Alemanha assume a liderança do Grupo H, com três pontos. Colômbia e Coreia do Sul ainda se enfrentam pela chave.

Na próxima rodada, a Alemanha enfrenta a Colômbia, enquanto o Marrocos encara a Coreia do Sul. Os dois jogos são no dia 30 (domingo).

Os classificados do Grupo F, da seleção brasileira, enfrentam nas oitavas de final as equipes que avançarem no Grupo H (o primeiro de cada chave contra o segundo).

COMO FOI O JOGO

Dominante desde os primeiros minutos, a seleção alemã foi eficiente e marcou três vezes -duas valeram. Alexandra Popp, fez duas vezes de cabeça e foi o grande nome da primeira etapa. Ficando pouco com a bola (25% do tempo), as marroquinas apostaram nos contra-ataques, chegando a assustar em dois lances -um deles invalidado por impedimento.

Sem tirar o pé do acelerador, a Alemanha fez o terceiro no primeiro minuto e aproveitou para poupar algumas peças. Mesmo com muitas reservas em campo, as alemãs contaram com erros das marroquinas, que marcaram dois gols-contra, e muita bola aérea para golear com uma grande atuação.

ALEMANHA

Frohms; Huth, Hendrich, Däbritz e Rauch (Hagel); Doorsoun, Magull (Schuller) e Leupolz (Lattwein); Brand, Buhl (Anyomi) e Popp Freigang. Técnica: Martina Voss-Tecklenburg

MARROCOS

Errmichi; Aït El Haj, Mrabet (Badri) e Redouani; Kassi, Nakkach (El Chad), Tagnaout e Chebbak; Diki (Bouftini), Lahmari (Amani) e Ayane (Jraidi). Técnico: Reynald Pedros.

Estádio: AAMI Park, em Melbourne (Austrália)

Público: 27.256

Árbitra: Tori Penso (EUA)

Cartão amarelo: Anyomi (ALE)

Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e MIjensa Rensch (SUR)

Gols: Alexandra Popp (ALE), aos 11' e 39'/1ºT; Buhl (ALE), a 1', El Haj (MAR), contra, aos 10', M'Rabet (MAR), contra, aos 34 ', e Schuller (ALE), aos 44/2ºT