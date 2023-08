Lucas Fink conquista o tricampeonato mundial de Skimboard nos EUA

Lucas Fink conquistou o tricampeonato mundial de skimboard, após uma jornada espetacular. O título deste ano veio após o brasileiro, que tem fortes ligações com Portugal, assegurar a segunda colocação na quinta etapa do torneio, que ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto, na bela Aliso Beach, em Laguna Beach, Califórnia. Lucas é patrocinado pelas marcas portuguesas Palaphita Cascais, Green Culture e Nazaré Water Fun.

“Mais um sonho que sai do plano mental e torna-se realidade depois de muito trabalho sério, disciplina e uma vontade descomunal de viver essa sensação indescritível que estou sentindo agora”, disse Lucas, que todo ano, transfere a sua base para Portugal, de novembro a fevereiro, para aproveitar a temporada de ondas gigantes em Nazaré.

A trajetória de Lucas Fink no Circuito 2023 de Skimboard foi marcada por vitórias memoráveis. Ausente na primeira etapa no México, o atleta conseguiu o vice-campeonato na segunda etapa. Demonstrando habilidade e dedicação excecionais, Lucas venceu as duas etapas seguintes.

Com o somatório de pontos obtidos na etapa de Laguna Beach, berço da modalidade, Lucas não pode mais ser alcançado por seus concorrentes e garantiu o terceiro título.

Quem acha que Fink irá de férias está muito enganado. Em setembro, ele participa da segunda etapa do Circuito Europeu na Espanha. Em outubro, o desafio será em França. A primeira etapa aconteceu em Portugal e, em sua segunda casa, o tricampeão mundial conquistou o troféu.

Lucas expressou a sua gratidão aos seus apoiadores, à sua equipe técnica e aos patrocinadores por serem parte essencial em sua jornada rumo ao título. O seu triunfo serve de inspiração para atletas de todas as idades.