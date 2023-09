Novak Djokovic 'acaricia' jornalistas espanhóis com palavras gentis

Novak Djokovic é uma verdadeira lenda do tênis. Aos 36 anos, tornou-se o jogador com mais títulos de Grand Slam na história, igualando a lendária Margaret Court com 24 conquistas. Poucos dias depois, juntou-se à seleção sérvia para a Taça Davis.

Durante a conferência de imprensa que antecedeu o jogo de sexta-feira em Valência, Nole demonstrou mais uma vez seu enorme carisma e humildade. Ele pediu aos jornalistas presentes ajuda para traduzir a palavra "missing" para o espanhol e, surpreendentemente, pegou imediatamente em seu celular e anotou a nova palavra que havia aprendido para não esquecê-la.

"Como se diz 'missing' em espanhol? Um momento, por favor: 'echar de menos'. Obrigado", afirmou o número 1 da ATP, arrancando risos de todos os presentes, que ficaram impressionados com sua atitude e desejo contínuo de aprendizado.

Confira o vídeo, clicando na imagem acima.

