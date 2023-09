Mourinho anuncia que foi contratado pela "melhor equipe do México"

José Mourinho surpreendeu os torcedores mexicanos com um anúncio inesperado, revelando que foi contratado por um time no México.

Através das redes sociais, o treinador português compartilhou um breve vídeo no qual informa sobre sua nova conexão com a "melhor equipe do México", embora não tenha fornecido mais detalhes sobre essa equipe.

"Olá, eu sou José Mourinho. Só vou dizer uma coisa... acabei de ser contratado pela melhor equipe do México", afirmou o português no vídeo.

