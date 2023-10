Novo caso de racismo. Torcedor imita macaco e gera indignação em Curitiba

O retorno do Coritiba às vitórias, neste domingo, contra o Athletico Paranaense (2-0), foi "manchado" por mais um episódio de racismo nos estádios brasileiros, após provocações entre torcedores dos dois times.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um torcedor, com as cores do time da casa, imitando um macaco duas vezes enquanto se aproximava da barreira onde estavam os torcedores visitantes. O momento também foi testemunhado por seguranças presentes no local.

Veja o vídeo.

