França treina para o Euro'2024 e Mbappé faz um golaço; veja o vídeo

A seleção francesa de futebol segue se preparando para a fase de qualificação para o Euro'2024. Nesta quarta-feira, o treino comandado por Didier Deschamps foi marcado por um belo lance coletivo que terminou com um golaço de Kylian Mbappé.

O atacante do Paris Saint-Germain recebeu a bola na entrada da área, dominou com categoria e chutou forte, no ângulo. O gol foi aplaudido por todos os presentes no campo.

A França é líder do grupo B, com 12 pontos, seis a mais que os Países Baixos, vice-líder. Na sexta-feira, a seleção gaulesa enfrenta os holandeses, em um confronto direto pela classificação para o torneio continental.

Veja o vídeo.

