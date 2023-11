Confrontos entre torcedores do Boca e Fluminense fazem vários feridos

A imprensa argentina está chocada com os graves incidentes ocorridos no Rio de Janeiro, entre torcedores do Boca Juniors e do Fluminense, dois dias antes da final da Taça Libertadores.

Os confrontos ocorreram no bairro de Copacabana, quando alguns torcedores do Fluminense atacaram torcedores do Boca Juniors. A polícia brasileira interveio, mas a repressão foi direcionada principalmente aos torcedores do Boca Juniors.

O jornal argentino Olé descreveu os incidentes como um "pesadelo" e criticou a polícia brasileira por sua atuação. "Mais uma vez, vergonha para o Brasil", escreveu o jornal. "Agressões, emboscadas e intervenções desproporcionais, virulentas e tendenciosas das forças de segurança resultam invariavelmente em ferimentos e detenções".

Os incidentes podem levar à realização da final da Taça Libertadores à porta fechada.

Muita confusão com torcedores do Boca Juniors e Fluminense, hoje em Copacabana.

