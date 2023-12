A peculiar forma que o Bayern adotou para retirar a neve da Allianz Arena

Depois do nevão que deixou a cidade de Munique no sábado, e que obrigou ao adiamento do jogo entre Bayern Munique e o Union Berlim, o clube bávaro decidiu iniciar os trabalhos de remoção da neve na Allianz Arena e recorreu... a um helicóptero.

O melhor é ver para crer. Confira o vídeo.

