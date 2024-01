Marcelo volta a Madrid e deixa mensagem aos torcedores do Real

O Real Madrid divulgou um vídeo nesta segunda-feira (9) em que o lateral-esquerdo Marcelo aparece deixando uma mensagem aos torcedores do clube. O jogador, que se despediu do time espanhol no fim da temporada passada, retornou a Valdebebas para despedir-se dos companheiros e funcionários.

"Estou feliz por voltar a esta que considero minha casa", disse Marcelo. "Passei aqui 16 anos, e foram anos muito felizes. Vou levar essas memórias para sempre comigo."

O brasileiro também falou sobre a partida que o Real Madrid disputará na Arábia Saudita pela Supercopa da Espanha. "Espero que a equipe conquiste o título", disse. "Vai ser uma partida difícil, mas estamos preparados."

Marcelo deixou o Real Madrid após 16 temporadas, com direito a cinco títulos da Liga dos Campeões, seis do Campeonato Espanhol e duas Copas do Rei. Ele é o jogador com mais títulos na história do clube.

Confira o vídeo.