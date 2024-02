Torcedor seminu invade o Super Bowl e acaba detido; veja as imagens

Na madrugada de domingo para segunda-feira, o Kansas City Chiefs tornou-se campeão da NFL ao vencer os San Francisco 49ers por 25-22, após um prolongamento emocionante.

O Super Bowl foi repleto de reviravoltas, destacando-se até mesmo uma invasão do campo no Allegiant Stadium, no estado norte-americano de Nevada, por parte de um torcedor seminu, que foi prontamente detido pelas autoridades.

Veja na galeria acima:

