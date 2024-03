Gato invade campo e rouba a cena em jogo de Cristiano Ronaldo

A derrota do Al Nassr para o Al Raed por 3 a 1 nesta quinta-feira foi marcada não apenas por mais um jogo sem gols de Cristiano Ronaldo, mas também pela invasão de um gato em campo.

Ainda durante o primeiro tempo, o pequeno felino passou por trás de Luís Castro e chegou a levar os torcedores dos vice-campeões da Arábia Saudita à loucura quando entrou por alguns segundos dentro do campo.

O gato, preto e branco, entrou em campo aos 38 minutos do primeiro tempo, enquanto o Al Nassr perdia por 2 a 0. O animal correu pelo gramado por alguns segundos antes de ser capturado por um segurança.

A invasão do gato gerou diversos comentários nas redes sociais. Alguns internautas brincaram que o gato era o melhor jogador do Al Nassr em campo, enquanto outros criticaram a segurança do estádio.

O Al Nassr ainda conseguiu diminuir o placar para 2 a 1 no segundo tempo, mas acabou sofrendo o terceiro gol e perdendo a partida. Com a derrota, o time de Cristiano Ronaldo se distancia da liderança do Campeonato Saudita.

Veja o vídeo.

