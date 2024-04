Estrela do Bayern Munique mostra como se faz e abre cerveja com calcanhar

O Bayern de Munique se classificou para a final da Copa da Alemanha Feminina neste domingo, após vencer o Eintracht Frankfurt nos pênaltis. A partida foi emocionante e terminada empatada no tempo normal e na prorrogação.

Após a vitória, as jogadoras do Bayern celebraram em grande estilo. Uma das protagonistas da festa foi a lateral-direita alemã Sydney Lohmann, que impressionou a todos ao abrir uma garrafa de cerveja com o calcanhar!

O vídeo do feito viralizou nas redes sociais e mostra Lohmann chutando a garrafa com força e precisão, abrindo-a com um único golpe. A jogadora comemorou com seus companheiros e a torcida, que vibrou com o seu talento dentro e fora de campo.

A classificação para a final da Copa da Alemanha Feminina é um grande feito para o Bayern de Munique, que busca o seu bicampeonato na competição. A final será disputada no dia 27 de maio, em Köln.

Veja o vídeo de Sydney Lohmann abrindo a cerveja com o calcanhar:

