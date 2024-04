Cristiano Ronaldo festeja hattrick com dedicatória especial; veja

Na tarde desta terça-feira, Cristiano Ronaldo marcou três gols na goleada do Al Nassr contra o Abha (8 a 0), em jogo do campeonato da Arábia Saudita. O craque português chegou ao terceiro gol ainda antes do intervalo e não escondeu a euforia, indo ao banco de reservas para uma dedicatória especial a um colega de equipe.

Veja o vídeo:

