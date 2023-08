Madonna atrasa de novo datas de shows da sua turnê pela América do Norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna já tinha adiado sua turnê de verão nos Estados Unidos após ser internada para tratar uma infecção no final de junho. Agora, a cantora muda algumas datas de shows que já tinham sido remarcados. Três apresentações darão início a turnê no dia 13 de dezembro, no Brooklyn, Nova Iorque, sendo que a terceira deveria acontecer no dia 27 de agosto em Washington D.C.

Outros shows que aconteceriam em Boston e Toronto neste mês também tiveram suas datas alteradas e remarcadas para janeiro de 2024.

Madonna irá para a Cidade do México durante a turnê em abril. A etapa na Europa deve começar em outubro.

Na época de sua internação, amigos da cantora disseram que sua recuperação demoraria meses. Nas redes sociais, Madonna publicou uma carta aos fãs na qual falou sobre a infecção e agradeceu pelas mensagens de apoio.

"Obrigado pela sua energia positiva, orações e palavras de cura e incentivo. Senti o seu amor. Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida", escreveu.